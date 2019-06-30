30.06.2019 11:58
Haberler » Güncel » Haber

Çay bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Çay bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN'da, O.K. (17), çay bahçesinde kavga ettiği İbrahim Avcı'yı (18) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

KARAMAN'da, O.K. (17), çay bahçesinde Kavga ettiği İbrahim Avcı'yı (18) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan O.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Avcı, arkadaşlarıyla oturduğu çay bahçesinde, iddiaya göre, aralarında husumet olan O.K. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. O.K., bu sırada üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Avcı'ya ateş etti. Bacağından vurularak, yaralanan Avcı, kanlar içinde yere yığıldı. O.K. ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının Karaman Devlet Hastanesi 'ne götürdüğü İbrahim Avcı, tedaviye alındı. O.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Karaman
Kaynak: DHA
Polis , Karaman , kavga , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:10 Eşya taşımacılığında U-ETDS 1 Ocak 2020'de başlıyor
13:07 İlk hacı kafilesi cuma günü uğurlanacak
13:07 Pevrul Kavlak güven tazeledi
13:06 Van'da 101 kilogram eroin ele geçirildi
13:05 Kafkasör arenada boğa güreşleri nefes kesti
13:05 "Kamu Özel İşbirliği nedeniyle bütçeden faiz ödemeleri artıyor"
13:04 Balıkesir'de "horoz dövüşü" operasyonu