Haberler » Güncel » Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak - Haber

Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon metreküp su hacmine sahip olan Çay Barajı'nda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını söyledi.

06.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:18Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon metreküp su hacmine sahip olan Çay Barajı'nda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını söyledi.
Pakdemirli, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, Çay ilçesinde inşaatı devam eden barajda incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Pademirli, inşası devam eden barajın, kent için önemine işaret etti.
Bakan Pakdemirli, barajın yerden 105 metre yükseklikte olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Çay Barajı, 13 milyon metreküp su hacmi olan ve bölgenin en büyük hacimli barajlarından biri. Barajın açılışı için gerekli brifingleri aldık, müteahhitle de görüştük. İlkbaharın ilk günleriyle beraber barajda su tutulmaya başlanacak. Çay ve Bolvadin ilçeleri, memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak. Tarlalarımız, bozkırlarımız daha yeşil bir hale gelecek. Mart ayı gibi bu işi bitirmiş olacağız. Şu ana kadar inşaatın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumda."

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:23 İstanbul merkezli 7 ilde fetö operasyonu - Haber
13:23 esenler'de çıkan yangında çatı katı kül oldu - Haber
13:23 Güngören'de akü hırsızları böyle yakalandı - Haber
13:23 8 metreden düşen rus kadın jimnastikçi bir daha yürüyemeyebilir - Haber
13:22 Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:24:42