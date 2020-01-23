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Çay Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaretler

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

23.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:36Çay Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaretler
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.
Öz, ziyarette AK Partinin Afyonkarahisar'da kazandığı belediyeleri tebrik ederek istişarelerde bulunduklarını ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldıklarını belirtti.
Başkan Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki bütün hizmetlerin AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla yapıldığını söyledi.
Ziyarete Pazarağaç Belde Belediye Başkanı Şevki Kara, AK Parti Çay İlçe Başkanı İbrahim Türkkan, İl Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Kardaş ve meclis üyeleri de katıldı.

Hüseyin Atlı, AK Parti, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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