Haberler » Güncel » 'Çay Çarşısı' projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi - Haber

"Çay Çarşısı" projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi

Rize Ticaret Borsasınca 9 bin 500 metrekare alana kurulacak ve içerisinde dev bardak heykeli, çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi bulunacak"Çay Çarşısı" projesinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

02.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:14
Ticaret Borsasınca 9 bin 500 metrekare alana kurulacak ve içerisinde dev bardak heykeli, çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi bulunacak " Çarşısı" projesinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılından bu yana birçok engele takılan "Çay Çarşısı" projesinin gerçekleşmesi için çok çaba sarf ettiklerini belirtti.
Projenin Rize'ye kazandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Her seferinde bıkmadan bu projenin ilimiz için önemine değindim. Şükürler olsun ki projemiz kabul oldu. Borsamızın oluşturduğu Çay Çarşısı ihale komitesi başkanlığında Çay Çarşısı Projesi yapım ihalesini yaptık. İhaleye 8 firma katıldı. Bu firmalar arasından 4 firma dosya hatasından elendikten sonra kalan 4 firma arasından iki haftalık dosya inceleme çalışması sonuçlandırılıp en uygun teklif veren bir şirketle ihaleyi gerçekleştirdik."
Erdoğan, Rize'ye kalıcı ve faydalı işler yapmaya çalıştıklarını kaydedere, "Rize'nin yüz akı olacak bu projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, ihaleyi alan firmanın projeyi 18 ayda bitirmeyi taahhüt ettiğini kaydetti.

Rize, Çay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:57   İyi parti genel başkanı akşener tezkere ile ilgili konuştu - Haber
12:57   Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde chp ve ak parti grup başkanvekilleri arasında 'lejyoner'... - Haber
12:56   İzmir'de vinç kullanarak iş makinesi çalan şüpheli tutuklandı - Haber
12:56   Uşak Belediyesi 3 bin çocuğu tiyatro ile tanıştırdı - Haber
12:52   İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı 'Çevre Farkındalığı' için işbirliği yapacak - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 12:58:58