Çay'da "Elden Ele İyilik" projesi - AFYONKARAHİSAR

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Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen "Elden Ele İyilik" projesi kapsamındaki büronun açılışını yaptı.Belediye binasının alt katındaki büronun açılışında konuşan Atlı, "Elden Ele İyilik" projesi ile ilçedeki hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurulduğunu söyledi.'Veren el, alan elden üstündür' hadisi şerifini hatırlatan Atlı, şöyle konuştu:"Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için kullanılabilir durumda ikinci el ya da sıfır giyecek, beyaz eşya, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye malzemesi, spor eşyası ve çeşitli eşyaları topladık. Buradaki eşyalar, ilçemiz ve köylerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Projemize destek veren bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."Yardım bürosunun açılışına, Başkan Atlı'nın yanı sıra, AK Parti Çay İlçe Başkanı İbrahim Türkkan, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.