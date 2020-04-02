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Çay'da gönüllü usta öğreticiler ile kursiyerler maske üretiyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Halk Eğitim Merkezindeki gönüllü usta öğreticiler ile kursiyerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev üstlenen sağlık çalışanları, polis, jandarma ve sahadaki kamu personeli için koruyucu maske üretiyor.

02.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:46
Çay'da gönüllü usta öğreticiler ile kursiyerler maske üretiyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Halk Eğitim Merkezindeki gönüllü usta öğreticiler ile kursiyerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev üstlenen sağlık çalışanları, polis, jandarma ve sahadaki kamu personeli için koruyucu maske üretiyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli gönüllü iki usta öğretici ile 5 kursiyer, kendilerine temin edilen malzemelerle ilk etapta 600 koruyucu maske üretmek için çalışmalara başladı.

Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, ilçe halk eğitim merkezi binasında koruyucu maske dikimi yapan gönüllüleri ziyaret etti.

Koruyucu maske üreten gönüllüleri tebrik eden Topaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Kovid-19 pandemisiyle ilçemizde ilçemizdeki bütün kamu kurumları mücadele ediyor. Bugünde ilçe halk eğitim merkezimizde gönüllülerimiz sağlık çalışanlarımız ve sahada görev yapan güvenlik güçleri ile kamu personeli için koruyucu maske üretmeye başladı. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreci milli birlik ve beraberlik içerisinde alınan tedbirlerle hep birlikte atlatacağız."

Gönüllüler ilk yaptıkları koruyucu maskeleri, ilçe Kaymakamı Topaloğlu'na teslim etti.

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Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Afyon, Çay, Güncel
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