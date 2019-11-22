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Çay'da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi.

22.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:58Çay'da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi
Afyonkarahisar'ın ilçesinde öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi.
Çay Çok Programlı Lisesi Robotik Kodlama atölyesinde gerçekleştirilen eğitimlere, ilçede görev yapan 12 öğretmen katıldı.
Mühendisi Enes Aydın ile Otomotiv Mühendisi Oğuz Yalçın tarafından 3 gün süreyle verilen eğitimin ardından öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Basri Yöntem'i ziyaret etti.
Yöntem ziyarette, "Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük destek verdiği robotik ve kodlama alanında ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak bizde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında düzenlenen bu eğitimin gerek öğretmenlerimize gerek öğrencilerimize yararlı olmasını dilerim." dedi.

Bilgisayar, Afyon, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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