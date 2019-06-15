15.06.2019 10:06
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Çay'da "Yetenek Biziz" yarışması

Çay

Çay Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Yetenek Biziz" yarışmasının finali düzenlendi.

Çay Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Yetenek Biziz" yarışmasının finali düzenlendi.
Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonundaki programa, Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, ilçe protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Müzik, tiyatro ve kısa film dallarının yarıştığı finale kalan 14 yarışmacı sahne aldı.
Tanrıkulu, yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada, "İlçemizde ilk defa düzenlenen Yetenek Biziz yarışmasına 168 kişi gibi rekor sayıda müracaat oldu. Elemeler sonucunda 14 yeteneğimiz finale kaldı. Bu yarışmaların düzenlenmesindeki amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve farkındalık oluşturmaktır. Yarışmaya katılan bütün yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Yarışmada dereceye giren katılımcılara para ödülü verildi.
Müzik yarışmasında dereceye giren Ali Rıza Özen ise, kazandığı 500 lirayı, şehit ve gaziler derneğine bağışlaması izleyicilerden büyük alkış aldı.
Kaynak: AA
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