15.06.2019 09:05
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Çay görünümlü kaçak sigara sevkıyatı polise takıldı

Çay görünümlü kaçak sigara sevkıyatı polise takıldı

Adana'da polis kargo ile gönderilen çay kutularının içinden 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana'da polis kargo ile gönderilen çay kutularının içinden 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kargo şubesine kaçak sigara geldiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesindeki kargo şubesine baskın düzenledi. Yapılan baskında 20 çay kolisi içinde 6 bin 870 kaçak sigara ele geçirildi. Polis sigaralara el koyarken zanlı ya da zanlıları yakalamak için de çalışma başlattı. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

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