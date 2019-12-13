Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, başına kask takan esnaf komşusu Nail demir (55) tarafından, eşi ve kızıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan kırtasiyeci Mustafa Başkaya (52), korku dolu anları anlattı. Saldırganı 15 dakika süren boğuşma sonunda etkisiz hale getirebildiğini söyleyen Başkaya, "Olaydan bir gün önce bana çay ısmarladı. Hatta elindeki yaraya dükkanımda yara bandı yapıştırdım" dedi.

Silahlı saldırı olayı, 16 Kasım Cumartesi günü, Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Berber Nail Demir, başına kask takıp, aynı sokakta kırtasiye dükkanı bulunan komşusu Mustafa Başkaya'nın ailesiyle yaşadığı ikinci kattaki dairenin kapısına geldi. Bu sırada kapıya çıkan Mustafa Başkaya, eli tabancalı saldırganla karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede, evin yarak odasında son buldu. Arbede sırasında tabancadan çıkan kurşunlar, Başkaya'yı bacağından, eşi Fatma Başkaya'yı (46) da karnından vurarak, yaraladı.

Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli Nail Demir'i gözaltına aldı. Başkaya çifti ise ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından Başkaya çifti taburcu edilirken, Nail Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BOĞUŞUP ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Mustafa Başkaya, yaşadıkları korku dolu anları DHA'ya anlattı. Başkaya, eşi Fatma ile kızı Ayşe Başkaya'nın (20) olduğu evden sabah işe gitmek için çıktığını, bu sırada kapısının önünde başında kask, elinde tabanca olan bir kişiyi gördüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"'Dediklerimi yap yoksa hepinizi öldüreceğim' dedi. Evdeki altın ve paraları istedi. Ben şok oldum. Elimdeki çöpü attım. Bu sırada ayağı kaydı, dengesini kaybetti. Aramızda boğuşma başladı. Elimden kurtuldu ve dizime ateş etti. Eşim bu sırada saldırganın başındaki kaskı çıkardı. Evimize giren kişinin, iş yeri komşularımızdan Nail Demir olduğunu gördük. Eşime de ateş etti. Eşim karnından vuruldu. Kızıma yöneldi. Bileklerinden tuttum, kendimde bir güç hissettim. Silahın önüne geçip kızımı kenara ittim. Yaklaşık 15 dakika boğuştuk. Sonunda yatak odasında, onu etkisiz hale getirdim. Eve gelen polislere teslim ettim."

ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Aile olarak facianın eşiğinden döndüklerini belirten Mustafa Başkaya, "Olaydan bir gün önce, Nail Demir, dükkanımın yan tarafındaki kahvehaneye gelip, oturdu. 'Mustafa ne içersiniz? Çay göndereyim' dedi. 'Tamam' dedim. Çay gönderdi içtik. Üç gün önce parmağını kesmiş, yara bandı istedi. İş yerimde parmağını sardım. O gün dükkanımı saat 07.00'de açmıştım. İş yerinin önünü temizlerken beni gördü. 'Aferin sana, ne güzel, temiz esnafsın. En temiz sensin. Dükkanı saat kaçta açıyorsun?' dedi. Ben de 07.00'de açıyorum dedim. 07.00'de dükkanımı açacağımı öğrenince, erkenden gelmiş ve olayı tasarlamış. Bu kişi evimizi soymaya, canımıza kast etmeye geldi. Ailemi kurtardığım için çok mutluyum. Adalete güveniyorum. Kadına, çocuğa kurşun sıkan eller kırılsın" diye konuştu.

'EŞİM BENİM KAHRAMANIM'

Fatma Başkaya ise, kocasının kızını ve kendisini canı pahasına koruduğunu söyledi. Korkunç bir olay yaşadıklarını ifade eden Fatma Başkaya, "Nail Demir, eşimle boğuşurken, kaskını çıkardım. Silahının kabzasıyla çeneme vurdu. Daha sonra karnıma ateş etti. O an nefes alamadım. Yaramı tutup, balkona çıktım ve yardım istedim. Evde eşim olmasaydı ölebilirdik. Eşim benim kahramanım, onu çok seviyorum. Kocam o gün bizim için çok büyük bir mücadele verdi" dedi.

Öte yandan Nail Demir'in Başkaya'nın evine geldiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Mustafa Başkaya'nın, Nail Demir'i etkisiz hale getirdiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Başkaya'nın kızının cep telefonuyla çektiği görüntüde, yere yatırılmış haldeki Nail Demir'in ellerini Mustafa Başkaya'nın tuttuğu, polislerin gelmesini beklediği görülüyor.