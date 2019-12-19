Haberler » 3. Sayfa » Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı - Haberler

Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı

Konya'da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:55 Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı
'da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese ekipler baskın yaptı. Baskında 6 kişi gözaltına alınırken, 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 386 litre kaçak alkol ve 1 adet alkol yapımında kullanılan çay kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:45   Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim - Haberler
17:45   Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu - Haberler
17:43   Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
17:41   Uyuşturucu ticaretine tutuklama - Haberler
17:39   Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı - Haberler
17:18   İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı - Haberler
17:02   Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Haberler
16:43   'Oğlun yaralandı' denilen anne, acı gerçeği morgda öğrendi - Haberler
16:41   Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası - Haberler
16:40   7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi - Haberler
19.12.2019 17:55:02