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Çay kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanmış cesedi bulundu

AYDIN'ın Köşk ilçesinde elektrik tamircisi Mehmet Biçer (42), Koçak Çayı kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

21.07.2019 14:06
AYDIN'ın Köşk ilçesinde elektrik tamircisi Mehmet Biçer (42), Koçak Çayı kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Köşk ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında, Koçak Çayı kenarından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz, kanlar içinde yatan kişiyi fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, başı taşla ezilmiş, vücudunda bıçak yarası bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin üzerinde yaptığı incelemede çıkan kimlikten cesedin evli, 4 çocuk babası elektrik tamircisi Mehmet Biçer'e ait olduğu tespit edildi.
Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Biçer'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Çay kenarında başı taşla ezilip, bıçaklanmış cesedi bulundu
Kaynak: DHA
Mehmet Biçer, Koçak, Köşk, Güncel

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