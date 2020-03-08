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Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Karabük'te kontrolden çıkarak Araç Çayı kenarındaki çalılıklara takılan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

08.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:50
Karabük 'te kontrolden çıkarak Araç Çayı kenarındaki çalılıklara takılan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
F.Ö. idaresindeki otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı kenarında bulunan bisiklet ve yürüyüş yolunda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Araç Çayı kenarına uçtu.
Otomobilin sulara kapılmasını, Araç Çayı kenarında bulunan çalılıklar önledi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Kaynak: AA

Etiketler : Karabük, Araç, Güncel
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