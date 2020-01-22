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Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor

Sakarya'da yaşayan Ayşe Coşkuner (59), açtığı çay ocağından kazandığı parayla üç çocuğunu okutuyor.

22.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:28Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor
'da yaşayan Ayşe Coşkuner (59), açtığı çay ocağından kazandığı parayla üç çocuğunu okutuyor.
Eşi vefat eden Ayşe Çoşkuner, çocuklarını okutabilmek için 7 yıl önce KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle ilçesinde bir çay ocağı açarak çocuklarını okutmaya başladı.
ocağı işleterek üç çocuğunun okul masraflarını karşılayan Coşkuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır 3 çocuğunu okuttuğunu söyledi.
Üniversite öğrencilerine ucuz çay verdiğini ifade eden Coşkuner, "Öğrencileri burada yedirip içiriyorum, benim çocuklarım okudukları için gurbette ve bende çocuklarımın hasretini bana gelen üniversiteli öğrencilerle gideriyorum. En büyük kızım Sakarya Üniversitesinde Uluslararası işletme okudu ve sonra yüksek lisans yapmak için İngiltere'ye gitti, orada yüksek lisansını yaparken evlendi ve orada kaldı. Ortanca oğlum da Konya Selçuk Üniversitesi'nde Hukuk okuyor ve en küçük çocuğum ise lisede okuyor. Ben burada çalışarak çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını gideriyorum." diye konuştu.

Adapazarı, Sakarya, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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