Haberler » 3. Sayfa » Çay ocağına kumar baskını: 61 kişi yakalandı - Haberler

Çay ocağına kumar baskını: 61 kişi yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren çay ocaklarına jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 61 kişi yakalandı.

26.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:12 Çay ocağına kumar baskını: 61 kişi yakalandı
'in ilçesinde faaliyet gösteren çay ocaklarına jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 61 kişi yakalandı.

İzmir İl Komutanlığı, Bornova ilçelerindeki Egemenlik ve Naldöken mahallelerinde faaliyet göstere umuma açık çay ocaklarında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonlarda 61 kişiye kumar oynama ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konulurken işletme sahipleri M.S.F. ve M.B. isimli şahıslar hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:55   Wikipedia - Anayasa Mahkemesi: Erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın - Haberler
17:51   Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis - Haberler
17:46   Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü 2. Fragman - Haberler
17:46   Güvercin 6. Bölüm 2. Fragman - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:42   28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis cezası - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
15:45   Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Haberler
26.12.2019 18:05:47