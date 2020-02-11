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Çay ocağına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da bir çay ocağına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:58Çay ocağına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
'da bir çay ocağına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı K.K. (38) ile irtibatı görülen 2 kullanıcı şahıstan 2 paket halinde 1,01 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili K.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çay ocağına yapılan baskında 40.86 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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