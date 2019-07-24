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Çay ocağında müzik kutusuna benzer kumar makinesi ele geçirildi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir çay ocağında, müzik kutusu görünümünde kumar makinesi ele geçirildi.

24.07.2019 23:06 Çay ocağında müzik kutusuna benzer kumar makinesi ele geçirildi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir çay ocağında, müzik kutusu görünümünde kumar makinesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte huzur uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuş Mahallesi'ndeki S.Ç'ye ait bir çay ocağında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı kontrollerde, elektrikle çalışan ve madeni para atılarak oynanan müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
Makinenin içindeki 270 liraya el koyan ekipler, çay ocağı sahibi S.Ç'ye, "kumara yer ve mekan sağlamak" suçundan para cezası uyguladı.

Balıkesir, Bigadiç, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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