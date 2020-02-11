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Çay ocağında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da bir çay ocağına düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

11.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:08Çay ocağında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
'da bir çay ocağına düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları K.K. (38) ile irtibatı görülen 2 kullanıcı şahıstan 2 paket halinde 1,01 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili K.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çay ocağına yapılan baskında 40,86 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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