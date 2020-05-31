Çay ocağının çatısı çöktü: 1 yaralı

Amasya'da, çay ocağının çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

31.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:59
Amasya'da, çay ocağının çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Yüzevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir çay ocağının çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöken çatının altında kalan 77 yaşındaki Nurettin Güney yaralandı.
Güney, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çay ocağının yakınında terzilik yapan Osman Kılıç, büyük bir sesle irkildiklerini belirterek, "Çay ocağı boştu, kimse yoktu, ben de klima var o düştü sandım. Birden bağrışma oldu, biri var içeride diye, yaşlı bir amca oturmuş içeriye. Onu arkadaşlar aldılar çıkardılar, çok şükür önemli bir şeyi yoktu, hastaneye kaldırdılar. Çok korktuk, panik olduk." diye konuştu.
Nurettin Güney'in, 65 yaş ve üstü kişilere verilen sokağa çıkma izni kapsamında evinden çıktığı ve çay ocağına gittiği öğrenildi. Çay ocağının çatısı çöktü: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Nurettin Güney, Amasya, Çay, Güncel, Haber

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