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Çay ocağıydı, fotoğraf sergisi mekanına dönüştü

Bartın'da 17 yıldır müşterilerinin fotoğraflarını çerçeveleyip duvara asan çay ocağı işletmecisi Kadir Kılıç, 5 binden fazla vesikalık fotoğraf arşivine ulaştı.

19.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:41 Çay ocağıydı, fotoğraf sergisi mekanına dönüştü
'da 17 yıldır müşterilerinin fotoğraflarını çerçeveleyip duvara asan çay ocağı işletmecisi Kadir Kılıç, 5 binden fazla vesikalık fotoğraf arşivine ulaştı.

Bartın'da 50 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan 67 yaşındaki Kadir Kılıç, son 17 yıldır oğlu ile birlikte işlettiği çay ocağına gelen müşterilerin vesikalık fotoğraflarını alıp sergilemeye başladı. Kılıç, 17 yılda 5 binden fazla fotoğrafı arşivledi. Duvarları fotoğraflarla süslü olan çay ocağında müşteriler artık kendi fotoğraflarını uzun süre arayarak bulabiliyor. ocağında vefat eden kişilerin fotoğraflarının üzerine ise yıldız konulup işaretleniyor. İlgi odağı haline gelen çay ocağında fotoğraf arşivini görmek için kahvehaneyi ziyaret eden vatandaşlar ailelerinden ya da arkadaşlarından vefat etmiş birinin fotoğrafı ile karşılaşıp duygu dolu anlar yaşıyor.

Fotoğraf arşivine oğlunun merakıyla başladıklarını ifade eden Kılıç, "Oğlum esas buranın işletmecisi. Onun merakıyla oldu bu. Bizde beraber devam ediyoruz. Anlamına gelince anlamı da şu; buraya gelen eş dostlarımızın burada bir hatırası. İçinde aşağı yukarı 100'ün üzerinde ölenler var. Onlarda burada bir anı olarak kalıyor. Şu anda 5 binin üzerinde fotoğraf var burada. Evet, 5 bin fotoğrafın içinde 150'ye yakın ölen var. Mesela yakın zamanda bir arkadaşımız minibüsçü öldü. Ben çoluk çocuğunu tanımam ama bayan buradan geçerken fotoğrafı gözüne ilişmiş. İçeri girdi başladı ağlamaya. Biz dedik neyin oluyor? Babasıymış. Oğlu bilmiyor burada babasının fotoğrafının olduğunu. Geliyor babasını görünce, "Hay Allah ya babamda burada varmış" diyerek heyecanlanıyor. Öyle bir duygulanıyor. Güzel bir şey oluyor yani" dedi. - BARTIN

Kadir Kılıç, Bartın, Çay, Yaşam

Kaynak: İHA

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