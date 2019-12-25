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Çay ocaklarına kumar baskını

İZMİR'in Bornova ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 33 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

25.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:03 Çay ocaklarına kumar baskını

İZMİR'in ilçesinde çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 33 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Laka mahallelerinde bulunan iki çay ocağında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 33 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konurken, işletme sahipleri Y.O. ve H.Y. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.



Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

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