Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak - Haberler

Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak

Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyede tutulurken, Bursa'da çay ocağı tek kullanımlık bardakla esnafa çay servisi yapıyor.

21.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:16
Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak
BURSA - Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyede tutulurken, Bursa 'da çay ocağı tek kullanımlık bardakla esnafa çay servisi yapıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüse karşı tedbir alan çay ocağı, cam çay bardaklarını kaldırdı. Esnafa tek kullanımlık karton çay bardağı ile servis yapan işletme sahibi Mustafa Ünlüsoy, "Elimizden geldiğince hijyenik ortamda esnafımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Tabi ki karton bardaktan dolayı esnafımız tarafından ciddi tepkiler oluyor. Ama insan sağlığı her şeyden değerlidir. O yüzden biz de bunlara gerekli ehemmiyeti göstermeye çalışıyoruz" dedi.
Virüsten dolayı işlerinin düştüğünü belirten Ünlüsoy, "Bizim sabit müşterilerimiz olduğu için bu virüsten dolayı işlerimiz düştü. Ama sağlıktan önemli değil. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Devletimizden Allah razı olsun bu krizi yönetmeye çalışıyor. Biz elimizden geleni yapma derdindeyiz" diye konuştu. Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Çay ocaklarında korona virüse karşı tek kullanımlık karton bardak
Etiketler : İnegöl, Bursa, Çay, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Çıldır Kızılay'dan Covid-19 önlemleri - Haberler Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: "Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün" - Haberler Ünlü isimlerden koronavirüsten korunma çağrısı - Haberler İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı - Haberler Gönüllü gençler korona virüsü ile mücadele için sokaklara indi - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi - Haberler Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta - Haberler Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor - Haberler "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Loading