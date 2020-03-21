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Çay ocaklarında korona virüsüne tek kullanımlık karton bardak

Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyede tutulurken, Bursa'da çay ocağı tek kullanımlık bardakla esnafa çay servisi yapıyor.

21.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:22
Çay ocaklarında korona virüsüne tek kullanımlık karton bardak
Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyede tutulurken, Bursa 'da çay ocağı tek kullanımlık bardakla esnafa çay servisi yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüsüne karşı tedbir alan çay ocağı, cam çay bardaklarını kaldırdı. Esnafa tek kullanımlık karton çay bardağı ile servis yapan işletme sahibi Mustafa Ünlüsoy, "Elimizden geldiğince hijyenik ortamda esnafımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki karton bardaktan dolayı esnafımız tarafından ciddi tepkiler oluyor. Ama insan sağlığı her şeyden değerlidir. O yüzden biz de bunlara gerekli ehemmiyeti göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Virüsten dolayı işlerinin düştüğünü belirten Ünlüsoy, "Bizim sabit müşterilerimiz olduğu için bu virüsten dolayı işlerimiz düştü. Ama sağlıktan önemli değil. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Devletimizden Allah razı olsun bu krizi yönetmeye çalışıyor. Biz elimizden geleni yapma derdindeyiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İnegöl, Bursa, Güncel

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