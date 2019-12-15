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Çay paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ'de bir yolcu otobüsünde İran uyruklu N.M. (27) adlı kadının çantasında, çay paketi içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

15.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:58Çay paketinde uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ'de bir yolcu otobüsünde uyruklu N.M. (27) adlı kadının çantasında, çay paketi içine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan bindiği otobüsle İran'a giden bir kadının çantasında uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Polis, kent girişinde otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada, N.M.'nin çantasındaki çay paketine gizlenmiş 513 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan N.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kayseri, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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