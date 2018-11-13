Çay Tepsisini Devirme Anı Güvenlik Kamerasında

Aydın
'da bir kahvehaneye müşteri olarak giden Şahin Adıbelli'nin tepsiye koyduğu çayları ters çevirip "şov yapmak" isterken düşürdüğü anın kamera kayıtları izleyenleri gülümsetti. Umurlu
Mahallesi'nde Şahin Adıbelli (32), arkadaşlarıyla gittiği kahvehanede çayları kendisi alıp getirmek istedi.
Tepsiye koyduğu çaylarla arkadaşlarının yanına doğru giden Adıbelli, tepsiyi ters çevirmek isterken bütün çayları döktü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.
Kahvehanede çalışan Mehmet Eroğlu
, Adıbelli'nin çayları alıp arkadaşlarına götürdüğünü, "Demliler geliyor" diye Kemal Sunal
taklidi yaptığını ve birkaç dakika sonra "Masanın kenarına çarptım" diyerek geri geldiğini belirtti.
Güvenlik kamerasını izlediğinde gerçeği gördüğünü ifade eden Eroğlu, "20 yıldır kahveciyim böyle bir şey görmedim." dedi.
Küçüklüğünden beri çaycılığa meraklı olduğunu aktaran Adıbelli ise Kemal Sunal'ın filmindeki bir sahneye özenerek bu hareketi yaptığını ifade etti.
O anları anlatan Adıbelli, "Arkadaşlar çay istedi. Ben de küçüklükten beri kahveciliğe meraklıydım. Çayları aldım. Getirirken bunlara bir şov yapayım dedim Kemal Sunal gibi. Gaza geldim tepsiyi çevireyim dedim başımdan aşağı döküldü. Adımız Sakar Şahin olarak kaldı. Bardakların parasını verdik. Sağ olsun ağabeyimiz de anlayışla karşıladı." diye konuştu.
Kemal Sunal,Aydın