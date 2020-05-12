Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu

Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu bulduCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından kilogramı taban fiyat 3.27 TL, destekleme primi ise 13 kuruş olmak üzere 3.40 TL olarak açıklanan yaş çay fiyatı, sektör temsilcileri ve üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

12.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:29
Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından kilogramı taban fiyat 3.27 TL, destekleme primi ise 13 kuruş olmak üzere 3.40 TL olarak açıklanan yaş çay fiyatı, sektör temsilcileri ve üreticiler tarafından olumlu karşılandı.
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay taban fiyatının beklentileri karşılayan bir fiyat olduğunu söyledi. Üretilen ürünün rafta çok tepki görmemesi için yaş çaya gelecek olan fiyatın kuru çaya da uygulanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu uygulandığı zaman zorlayabilir. Raftaki fiyatlar artabilir, enflasyonu tetikleyebilir. Bir taraftan da çiftçinin tarladan beklentisini karşılayacak bir fiyat olmalıydı. Yani 10-11 aralığında olan enflasyon sürecinde 12.7'lik bir fiyat artışı vatandaş açısından normal karşılandı. Ama şöyle bir handikap var. Rize'de açıklanacak olan fiyatla ilgili beklentiler vardı. Hatta '4 TL, 5 TL olacak', '7 TL olmalı' şeklinde yüksek beklentiler vardı. Bunlar çiftçinin de beklentisini yükseltti. Akılcı düşünen, tarladaki üründen beklentisi olan, ürününü kendisi biçen ve bunu kendisi satan çiftçi açısından değerli bir fiyat denildi. Biz sanayiciler için de uygundur, güzel bir fiyat oldu. Kuru çay çok etkilenmez ama kuru çaya da aynı oranda bir zam yapılmasını bekliyoruz" dedi.
'ENFLASYONA GÖRE FİYAT İYİ'
Çay taban fiyatının normal olduğunu söyleyen çay üreticisi Hamit Hacıfazlıoğlu, "Beklediğim bir fiyat oldu. Ancak işçi ücreti biraz fazla, onda bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.
Enflasyona göre açıklanan fiyatın normal olduğunu belirten Recep Kuver, "Ben de bir üreticiyim, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Çiftçi, bu devletin bel kemiğidir. Çay taban fiyatı açıklandı, bize bir de destek veriliyor. Bunu da herkesin bilmesi lazım, 8 senedir aynı destek veriliyor. Bunun da artırılması gerekiyor. Onun haricinde fiyat normal" diye konuştu. Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Çay, Güncel, Haber

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