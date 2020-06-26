Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak 20 milyon liralık yatırım ile içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu.

Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak 20 milyon liralık yatırım ile içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu.

Seçer, Akdeniz ilçesindeki Çay ve Çilek mahallelerini ziyaret ederek, esnaf, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Seçer'e, meclis üyeleri ile belediyeden ve MESKİ Genel Müdürlüğünden bürokratlar eşlik etti. Başkan Seçer, saha gezisine ilk olarak Çilek Mahallesi'nde bulunan bir ihracat firmasını ziyareti ile başladı. Seçer, çalışanlara kolaylıklar diledikten sonra, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren firma yöneticisinin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Mahallelerin su problemi tarihe karışıyor

Ziyaretleri sırasında her 2 mahalle halkına da müjde veren Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çay ve Çilek mahallelerine yapılacak toplam 20 milyon liralık yatırım ile mahallelerdeki içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurdu. Seçer, Abdi İpekçi Caddesi için de yol sözü verirken, Büyükşehir Belediyesi sayesinde caddenin yol probleminin tarihe karışacağını duyurdu.

Başkan Seçer, Çay Mahallesi Deliçay'da da esnafı ziyaret ederken, su faturaları konusunda vatandaştan gelen sorulara da yanıt verdi. Saha gezisi taziye ziyareti ile sona eren Başkan Seçer, Çay Mahallesi'nde trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Baran Şahin'in ailesine baş sağlığı diledi.

Seçer'in mahalle ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetlerin yazılı olduğu el broşürleri ile sağlık paketleri dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Haberler››Güncel››Çay ve Çilek mahallelerine 20 milyon liralık içmesuyu yatırımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 13:42: YKS girecek öğrencilere mesaj - Haber 13:42: VAN Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz' - Haber 13:40: Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Kıdem tazminatını çektiğiniz zaman çalışma hayatının sistemi çöker" - Haber 13:39: Bitlis kara kovan balı damakları tatlandırıyor - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler