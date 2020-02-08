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Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çaya düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

08.02.2020 01:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:41
'nın Hendek ilçesinde çaya düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu istikametine giden Türkmenistan uyruklu Helimjan F. idaresindeki 34 DS 4972 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan Hendek Uludere Çayı'na devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Helimjan F. ile otomobilde bulunan Bayram Ali C. çayda ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.
Çaya düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Çaya düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

D-100 Karayolu, Uludere, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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