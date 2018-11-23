Çaya Güfte Yarışması'nıan Kazananları Ödüllerini Aldı

Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap törende yapmış olduğu konuşmada, "Çay üretiminden tüketimine kadar bütün aşamalarıyla bir geleneğimiz oldu. Yarışmaya 206 şiir başvurusu geldi. Bunlardan 93 tanesi oluşturacağımız kitaba girmeye hak kazandı. Katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi.

Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce konuşmasında, Çaya değer katan böylesine anlamlı bir yarışmayı düzenleyen Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'a teşekkürlerini sundu.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Kırşehir Üniversitesinden Öğr. Görv. İsmail Kasap, Gazi Üniversitesinden Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Tatcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Öğr. Üyesi Dr. Ümit Hunutlu ve Prof. Dr. İhsan Safi ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Leyla İpekçi'nin seçici kurulunu oluşturduğu yarışmada, 206 eser değerlendirmeye alındı.

Seçici kurulunun yaptığı derecelendirme sonucunda Dem isimli eserle Karaman'dan 1. İbrahim Şaşma, Çay Güzellemesi isimli eserle Aydın'dan 2. Saltuk Buğra Bıçak, 3. Gülde Çay'ın Dokusu Var isimli eserle Kahraman Maraş'tan Celalettin Kurt oldu. Yarışmada Mansiyona laik görülenler ise, Çayname isimli eserle Kırşehir'den İsmail Yakıt, Çay Getir Usta isimli eserle İstanbul'dan İbrahim İnal oldu.

Dereceye giren yarışmacılara Başkan Kasap tarafından ödülleri takdim edildi.

1. lik ödülüne lâyık görülen esere 7.500 TL, 2. lik ödülüne lâyık görülen esere 5.000 TL, 3. lük ödülüne lâyık görülen esere 2.500 TL ve Mansiyon almaya lâyık görülen 2 (iki) esere de 500'er Türk Lirası takdim edildi.