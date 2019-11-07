Haberler » Güncel » Çaya uçan otomobildeki çifti ekipler kurtardı

Çaya uçan otomobildeki çifti ekipler kurtardı

Çaya uçan otomobildeki çifti ekipler kurtardıKARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metreden Filyos Çayı'na uçtu.

07.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:49
Çaya uçan otomobildeki çifti ekipler kurtardı
KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metreden Filyos Çayı'na uçtu. Bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Cemal Topçu (70) ve eşi Gülsade Topçu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Melise köyü mevkiinde meydana geldi. Cemal Topçu yönetimindeki 37 UA 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten Filyos Çayı'na uçtu. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suyun içinde kalan otomobildeki Topçu çifti kısa süren çalışmayla kurtarıldı. Hafif yaralı çift, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çaya uçan otomobildeki çifti ekipler kurtardı

Filyos Çayı, Karabük, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:58   Milli sporculardan selde zarar gören öğrencilere moral etkinliği
22:57   Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
22:57   Şişli'de otomobil evin salonuna daldı
22:56   Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e saldırı girişimi
22:56   Lübnan Meclis Başkanı "Hariri" seçeneğinde ısrarlı
22:44   Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim
22:21   Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık
22:10   Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
22:05   Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi
21:59   Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sosyal medyada gündem oldu
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
7.11.2019 22:59:37