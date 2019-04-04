Çaybaşı Belediye Başkanı Semiz, Mazbatasını Aldı

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti
'den Çaybaşı
Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Semiz
, mazbatasını aldı.
Semiz, meclis üyeleriyle Ünye
Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Semiz, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Çaybaşı ilçesinde yeni bir dönemin başladığını ifade eden Semiz, şunları kaydetti:
"Artık yeni bir dönem başlamış oldu. Yükümüzün ağırlığının farkındayız, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sıkıntı yok. Durmak yok, yola devam. Daha güzel bir Çaybaşı için, 26 mahallesiyle düzenli ve şeffaf bir belediyecilik ve Çaybaşı için talip olduğumuz bu görevde Rabbim bizleri mahcup etmedi. Allah'a hamdediyoruz."
Güncel
Kaynak: AA