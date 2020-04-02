Çaybaşı'nda ahşap ev yandı
Çaybaşı ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.
02.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:26
Çaybaşı ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İlküvez Mahallesi'nde Cabbar Palpas'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Palpas'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İlküvez Mahallesi'nde Cabbar Palpas'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Palpas'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA