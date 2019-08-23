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Çaybaşı'nda sağanak etkili oldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

23.08.2019 17:34 Çaybaşı'nda sağanak etkili oldu
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan yağış nedeniyle bazı derelerin su debisi yükseldi, menfezler taştı, fındık bahçeleri zarar gördü.
Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleriyle sıkıntılı noktalarda inceleme yaptıklarını söyledi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Semiz, şöyle konuştu:
"Yağmur berekettir, nurdur, hayattır. Her canlı için olmazsa olmazdır. Önemli olan bununla yaşamasını bilmek. Dün gece başlayan ve bugün de etkisini gösteren aşırı yağıştan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Her türlü sel ve su baskınlarına karşı müdahale için ekiplerimiz 7/24 görev başında. Allah daha büyük afetlerden korusun inşallah."

Çaybaşı, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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