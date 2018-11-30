Çayboyu Güllerle Donatılıyor

Isparta
Belediyesi tarafından Çayboyu
mevkisinde gül dikimi gerçekleştiriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan gül dikim çalışmaları Çayboyu'nda devam ediyor.
Bu yıl ki dikimlerle birlikte kentte bir milyon gül dikimi tamamlanmış olacak.
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Günaydın, Çayboyu'nda hiç bir masraftan kaçmadan yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Bölgede damla sulama sisteminin de yapıldığını vurgulayan Günaydın, "Bu alana yine peyzaj çalışmaları kapsamında da binlerce gül dikiyoruz. Bu yıl gül dikiminde bir milyona ulaşıyoruz. Kaldırımıyla, yoluyla, parkıyla, bahçesiyle şehri yeşil yaptık, bir milyon ağaç yetiştirdik. Isparta'mız eski yeşil Isparta unvanını tekrar kazandı. 3 seneden bu yana şehir süsleme çalışmalarımız devam ediyor. Atölyelerimizde bize has çalışmalar yapıyoruz. Dünya şehrine yol alacağız, hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.
Yusuf Ziya Günaydın,Isparta,Çayboyu