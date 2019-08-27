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Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı

Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" Tiyatro ve dizi oyuncusu Hüseyin Özmol, hakkında çıkan öldü haberlerine esprili bir dille tepki gösterdiBURSA - Hakkında sık sık öldü haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol;

27.08.2019 14:37
Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı
Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı
"Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim"
Tiyatro ve dizi oyuncusu Hüseyin Özmol, hakkında çıkan öldü haberlerine esprili bir dille tepki gösterdi
BURSA - Hakkında sık sık öldü haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol; namı değer Çaycı Hüseyin ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı. Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı,"Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşandığının kontrol edildiğini belirterek asılsız haberlere tepki gösterdi.
Özmol, hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına" uğramadığını, güzide ilimiz Çorum'da gerçekleşen Tsunami'de de metrelerce sürüklenip "can çekişmediğini" söyleyerek, sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade etti.
Son olarak hayranlarına da seslenen Özmol, "Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz" diyerek, sevenlerine takipte kalmalarını söyledi.
Çaycı Hüseyin'den ölmedim çığlığı

Alpaslan Özmol, Genel

Kaynak: İHA

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