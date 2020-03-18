Çaycuma 18 Mart şehitlerini andı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 105'nci yılında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma töreni gerçekleşti.
18.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:02
Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde 105'nci yılında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma töreni gerçekleşti.
Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törene
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ömer Faruk Genç, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya katıldı.
Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma töreni sona erdi. - ZONGULDAK
Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törene
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ömer Faruk Genç, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya katıldı.
Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma töreni sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Kaymakamlık, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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