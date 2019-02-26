Çaycuma'da 104 Kişiye 'Uyuma' Projesi Anlatıldı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/caycuma/' title='Çaycuma'>Çaycuma</a> İlçe <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/emniyet-mudurlugu/' title='Emniyet Müdürlüğü'>Emniyet Müdürlüğü</a> mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele 'Uyuma' uygulamasını anlattı.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/emniyet-genel-mudurlugu/' title='Emniyet Genel Müdürlüğü'>Emniyet Genel Müdürlüğü</a> tarafından uyuşturucuyla mücadele alanında vatandaşın da etkin rol alabileceği şekilde hazırladığı UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) programının tanıtımı <a class='keyword' href='/caycuma/' title='Çaycuma'>Çaycuma</a> ilçesinde de hız kesmeden devam ediyor. Çay Mahallesinde bulunan kıraathanede 48 kişiye, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-mahalle/' title='Yeni Mahalle'>Yeni Mahalle</a>'de bulunan kıraathanede 56 kişiye olmak üzere 2 ayrı noktada 104 kişiye Narko-Rehber ve UYUMA programı anlatıldı. - ZONGULDAK