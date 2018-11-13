Çaycuma'da Arıcılık Kursu

Çaycuma
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gençlerin istihdamı amacıyla "Arıcılık Kursu" düzenledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, kurumun toplantı salonunda düzenlenen kursta yaptığı konuşmada, İŞKUR
İl Müdürlüğü ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü destekleriyle açılan kursta 14 kişinin eğitim aldığını belirtti.
Kursta teorik eğitimin yanı sıra arı kovanları ve diğer malzemelerinin de tanıtıldığı uygulamalı eğitimlerin verildiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:
"1-13 Kasım'da düzenlenen kursumuz yapılan sınavla bugün sona erdi. Kursiyerlerimize temel eğitimi ve arıcılığı sevdirmeyi, arıcılıktan kazanç elde edilebileceği bilincinin oluşmasını amaçladık. Kursun verimli ve faydalı geçtiğine inanıyoruz. Bu inancımızı kursiyerlerden aldığımız olumlu tepkiler de pekiştiriyor."
İŞKUR,Çaycuma