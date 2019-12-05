Çaycuma'da bir kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereköseler köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi Yeter Çayır'ı yerde hareketsiz halde gören kızı durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Çayır'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çayır'ın ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA