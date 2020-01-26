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Çaycuma'da depremzelere yardım kampanyası başlatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Okul Aile Birliği depremzedeler için "Bir battaniyede sen ver" kampanyası başlattı.

26.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:34Çaycuma'da depremzelere yardım kampanyası başlatıldı
'ın ilçesinde Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Okul Aile Birliği depremzedeler için "Bir battaniyede sen ver" kampanyası başlattı.

ve Malatya depremi nedeni ile okul aile birliği depremzedelere ulaştırılmak için yardım kampanyası düzenledi. Bu çerçevede depremzedelerin temel ihtiyacı olan battaniye toplanması kararı alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Okul Aile Birliği İdarecileri " Okul Müdürümüz, öğretmenlerimiz, ve velilerimizin Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem dolayısıyla depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için araştırma yaptık ve en temel ihtiyaçlarının battaniye olduğunu tespit ettik. "Bir battaniyede sen ver" çalışması ile toplanan yardımlarla bir nebze de olsun katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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