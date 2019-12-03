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Çaycuma'da engelliler için yürüyüş yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:01Çaycuma'da engelliler için yürüyüş yapıldı
'ın ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Engelli bireylerin hem bireysel yaşamlarında, hem de toplum hayatı içerisinde yaşamış oldukları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992'de alınan bir kararla olarak tüm dünyada kabul edilen günde ilçe protokolü ve Karabük Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da katıldı.

Hükumet Konağı önünde bando eşliğinde başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı önünde son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma engelli annesi olan Filiz Özgül tarafından yapıldı. Özgül, "Unutmayalım ki böyle olmayı biz seçmedik. Bizim çocuklarımızda tıpkı diğer çocuklar gibi mutlu olan üzülen arkadaşları ile oynamaktan zevk alan, bizleri ötekileştirmeyin. Bizlere korku dolu yada acıyan gözlerle bakmayın. Bizi yapamadıklarımıza değil, yapabildiklerimizle değerlendirin. Bizlere engel değil destek olun. Biliyoruz ki asıl engel, engellileri görememektir. Dileğim çocuklarımıza daha hoşgörü ile yaklaşmanız. Çünkü bu dünyada bizde varız. Sizin çocuğunuz yaramazlık yaptığında "Çocuktur yapar" oluyor. Peki bizimkiler de çocuk değil mi? Bu anlayış ve zihniyet değişmezse biz bu dünyadan göçtüğümüzde çocuklarımızı kime emanet edeceğiz? Bizim en büyük korkumuz bizden sonra çocuklarımızın ne olacağıdır. Siz 'Allah evlat acısı göstermesin' derken, biz ne diyeceğiz? Bir an için kendinizi bizim yerimize koyun. Hayatın bizlere neler getireceği bilinmez. Her birey bir engelli adayı olabilir. Bizim çocuklarımıza da sağlıklı koşullarda eğitim verilmeli, bizlere yardımcı olunmalı. Farkındalık önce ailede başlamalı. Daha sonrada öğretmenlerimiz öğrencilerine bizlerle bir arada yapmanın yolunu öğretmeli. Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü ile konuşmamı bitirmek istiyorum, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur'. Evladımı seviyorum, onunla gurur duyuyorum ve onun güzel bir dünyada yaşamasını istiyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Dünya Engelliler Günü, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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