Çaycuma'da Fidan Dikim Etkinliği

04 Aralık 2018 Salı 11:36



04 Aralık 2018 Salı 11:36

Çaycuma Ziraat Odası Başkanlığının başlattığı proje kapsamında İsmail Hakkı Tonguç İlkokulunun bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.Etkinlikte konuşan Kaymakam Serkan Keçeli, ilçede bulunan bütün okullarda meyve fidanı dikimi gerçekleştireceklerini söyledi.Çaycuma Ziraat Odası Başkanlığına başlattığı proje için teşekkür eden Keçeli, şöyle konuştu:"Proje kapsamında önemli amaçlarımızdan biri ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve çocukların bir şeyleri yetiştirebilmesine katkı sağlamak. Dikilen meyve ağaçlarının sorumluluklarını çocuklarımıza vererek fidanların yetiştirilmesini sağlayacağız. Bu sayede okul bahçelerinde meyve fidanları ile büyümeye alışan çocuklarımızın, büyüdüklerinde büyük meyve bahçeleri oluşturacağını ümit ediyoruz."Törene Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gıda Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.