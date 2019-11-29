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Çaycuma'da "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı.

29.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:31Çaycuma'da
'ın ilçesinde "Geçmişten Günümüze Yolculuk" sergisi açıldı.
Çomranlı Köyü İlkokulu öğrencileri geçmişten günümüze kullanılan eski eşyaları sergiledi.
Okul müdür yardımcısı Muhammet Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara zamanla nelerin değiştiğini göstermek adına bu sergiyi oluşturdukları söyledi.
Çocukların eskiye dair eşyaları getirdiğini anlatan Erdem, "Çok güzel eserler gelince bunun herkesin görmesini istedik. Bu şekilde de bir sergi düşündüm. Her kesimin çocukluğundan bir şey bulabileceği bir sergi oldu. Bu sayede çocuklar da hiç görmediği eski eşyaları görebildi, geçmişi öğrenebildi." şeklinde konuştu.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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