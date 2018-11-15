Çaycuma'da İşletmeler Denetim Altında

15 Kasım 2018 Perşembe 17:27



15 Kasım 2018 Perşembe 17:27

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde polis ekipleri okul çevresinde bulunan çok sayıda işletmelerde denetim yaptı.Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim uygulaması ile okul çevrelerindeki işletmeler denetlenerek gerekli uyarılar yapıldı. Uygulamaya Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Jandarma Komutanı Kdm. Bşçvş. Murat Balkaş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Göksu Gücük ve Zabıta Müdürü Mürsel Çoban katıldı.Denetimler sırasında ekipler tarafından bazı iş yerlerine zararlı içerik bulundurmaktan ve sağlık kriterlerine uymamaktan tutanak tutuldu. - ZONGULDAK