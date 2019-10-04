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Çaycuma'da kan bağışı kampanyası

Çaycuma ilçesinde "Geleneksel Çaycuma Kan Bağışlıyor, Hayat Kurtarıyor" kampanyasının ikincisi gerçekleştirildi.

04.10.2019 15:26Çaycuma'da kan bağışı kampanyası
Çaycuma ilçesinde "Geleneksel Çaycuma Kan Bağışlıyor, Hayat Kurtarıyor" kampanyasının ikincisi gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kampanya öncesinde minik öğrenciler halk oyunu gösterisi sergiledi, gönüllüler kan bağışında bulundu.
Kaymakam Muharrem Coşgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının hayat kurtarmanın insana yapılabilecek en büyük yardımların başında geldiğini belirterek, "Şu an farkında değiliz ama Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında kan bulamadığı için sıkıntı yaşayan insanlarımız var. Kanın ne zaman, nerede, kime ihtiyaç olacağı belli olmaz. Duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz." dedi.

Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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