Çaycuma'da "Kariyer Günü" Etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Çaycuma
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunda "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilere iş arama ve çalışma konusunda yol göstermek amacıyla düzenlenen bu yılki etkinlikte, üniversitenin eski öğrencilerinden Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı mezunu ve İstanbul
Kimya Boya Endüstrisi Fabrika Müdür Yardımcısı Selahattin Araz, Kimya Teknolojisi Programı mezunu ve Unilever
Process Sorumlusu Kenan Demirkaya'nın konuşmacı olarak yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, etkinliğe Çaycuma Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Tekin Verim, Tarım Bölümü ve Laborantlık Bölümü öğrencilerinin de katıldığı kaydedildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi,Zonguldak,Çaycuma
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:21