Çaycuma'da koronavirüs tedbirleri toplantısı gerçekleşti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 13 Mart tarihinde ve 5198 sayılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları gereği Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun başkanlığında ilgili daire amirlerinin katıldığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleşti.
18.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:03
Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 13 Mart tarihinde ve 5198 sayılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları gereği Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun başkanlığında ilgili daire amirlerinin katıldığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili bir toplantı gerçekleşti.
Toplantıda, her ihtimale karşı ilçede koronavirüs hakkında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. İlçenin tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin topyekün olarak alınacağı tedbirler çerçevesinde mücadeleye titiz ve kararlı bir şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı. - ZONGULDAK
Toplantıda, her ihtimale karşı ilçede koronavirüs hakkında alınacak tedbirler masaya yatırıldı. İlçenin tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin topyekün olarak alınacağı tedbirler çerçevesinde mücadeleye titiz ve kararlı bir şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı. - ZONGULDAK
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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