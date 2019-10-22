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Çaycuma'da kültür mantarı üretim kursu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki kültür mantarı üretim kursu sona erdi.

22.10.2019 15:36Çaycuma'da kültür mantarı üretim kursu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki kültür mantarı üretim kursu sona erdi.
17 kursiyerin katıldığı ve 11 gün süren kurs yapılan sınavla tamamlandı.
Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, kurs süresince gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Kursumuzun uygulama bölümünde yaptığımız mantar üretimi tesisini hep birlikte gördük. Ticari düşündüğümüzde gelir sağlayan bir iş kolu mantarcılık. Bu işle ilgilenen kursiyerlerimize her zaman yardıma hazırız. Kurumumuzun kapıları her zaman sizlere açıktır." ifadelerini kullandı.
Bu kurstan sonra fındık ve meyvecilikte budama kurslarını açacaklarını belirten Ulutaş, "Amacımız gençlerimize tarımı sevdirmek ve benimsetmek, daha bilinçli, eğitimli olarak tarımda, üretimde yer almalarını sağlamak." dedi.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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