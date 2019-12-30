Çaycuma'da Maske'li yılbaşı kutlaması!

Fotoğraf sanatçısı Şenan Kerçin'in sosyal sorumluluk projelerine destek vermek için kurduğu Maske Orkestra, yılbaşı akşamı Çaycumalılar'a keyifli bir akşam yaşatacak. Çaycuma Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Maske Orkestra ve Maske Arabesque, Çarşı Meydanı'nda ücretsiz halk konseri verecekler.





Maske Orkestra grubunu fotoğraf sanatçısı ve Maske Matbaa'nın sahibi Şenan Kerçin kurdu. Maske grubu Şenan Kerçin, Hatice Yıldız, Selin Selviler, Tayfun Yılmaz, Eyüp Karaarslan, Özgür Parlak, Alp Tiner, Ergin Demirel, Emre Demirhan, Özkan Kaya ve Semih Ercan'dan oluşuyor.





Grubun kurucusu Şenan Kerçin orkestrada klarnet çalıyor.& ;



