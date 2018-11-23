Çaycuma'da Meyve Fidanları Satışa Sunuldu

23 Kasım 2018 Cuma 15:12



23 Kasım 2018 Cuma 15:12

Çaycuma Ziraat Odası Başkanlığınca, 5 bin sertifikalı meyve fidanının çiftçilere uygun koşullarda satışa sunulmaya başlandığı bildirildi.Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin sertifikalı meyve fidanının çiftçilere uygun koşullarda satışa sunulduğunu söyledi."Çiftçilere destek olmak adına sertifikalı meyve fidanlarımızı satışa sunduk." diyen Çapkın, şöyle konuştu:"Bizler çiftçilerimize hizmet etmek adına buradayız. Bölgemize uygun 5 bin meyve fidanı elimizde mevcut. Elma, armut, kiraz, ceviz, incir, hurma, kayısı, dut, zeytin, kayısı, vişne, şeftali fidanları uygun fiyatlarda satılıyor. Fidan almak isteyen çiftçileri odamıza bekliyoruz. Dikim, bakım, ilaçlama ve gübreleme konularında bilgi almak isteyen çiftçilerimize de odamız mühendisi tarafından gereken destek veriliyor."